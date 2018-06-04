В Харькове с фасада школы вновь исчезла мемориальная доска маршалу Жукову

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные сбили с фасада школы №127 в Харькове недавно восстановленную мемориальную доску маршалу СССР Георгию Жукову.

"Вновь установленная доска Жукову на школе 127 в Харькове сама исчезла", - написал на своей странице в фейсбуке в понедельник активист организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

В свою очередь, отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что полицейские устанавливают, кто повредил мемориальную доску. "На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Весной 2017 года мемориальная доска маршалу Жукову уже пропадала с фасада школы. Этой весной ее восстановили.

Кроме того, в ночь на 6 мая неизвестные снесли бюст Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Однако в тот же день памятник был восстановлен. Городской голова Геннадий Кернес в связи с этим инцидентом заявил на своей странице в фейсбуке, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.