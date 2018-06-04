Число жертв атаки террористов на съезде богословов в Кабуле выросло до 14 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 14 человек, в том числе семь религиозных деятелей и четыре сотрудника службы безопасности, погибли в результате террористического нападения на конференцию улемов (богословов) в Кабуле, сообщил в твиттере директор телеканала TOLO news Лотфулла Наджафизада.

По его данным, трое убитых не опознаны, 17 человек ранены. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось о семи погибших и девяти пострадавших.

Террористическая атака произошла в тот момент, когда более 2 тыс. богословов со всего Афганистана, принимавшие участие в антивоенном сборе, покидали расположенную рядом с политехническим институтом палатку Лойя Джирга (совета старейшин страны).

Богословы вынесли фетву, в которой назвали террористические акты греховными и призвали противоборствующие стороны сесть за стол переговоров.