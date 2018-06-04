Россиянин приговорен в Белоруссии к 18 годам тюрьмы за перевозку 285 кг гашиша

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд Гродненского района приговорил гражданина России к 18 годам лишения свободы за перевозку наркотических средств в крупном размере через границу Евразийского экономического союза.

"Признан виновным (гражданин РФ - ИФ) в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном организованной группой", - сообщили в Гродненском областном суде в понедельник.

По информации ведомства, мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор также предусматривает конфискацию имущества. Кроме того, с обвиняемого в пользу государства взыскан доход, полученный преступным путем в размере Br8 771 (порядка $4,4 тыс.), а также конфискован автомобиль "Лексус RX270".

Как сообщалось, следствием было установлено, что россиянин, исполняя роль курьера и действуя в составе международной организованной преступной группы, с осени 2014 года по октябрь 2017 совершил не менее 15 поездок в страны Европейского союза для доставки оттуда психоактивных веществ. Во время досмотра принадлежащего ему автомобиля Лексус сотрудники Гродненской региональной таможни 1 октября 2017 года обнаружили и изъяли из тайников более 285 кг гашиша.