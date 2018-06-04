Главные новости
В РоссииАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоВ миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумВ РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
В мире

Министр финансов Японии согласился на понижение зарплаты из-за скандала в ведомстве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов Японии Таро Асо, также занимающий пост заместителя премьер-министра страны, отказался от части своей зарплаты в размере 1,7 млн иен ($15,5 тыс.) в год из-за скандала, в котором были замешаны сотрудники ведомства, пишет в понедельник The Washington Post.

В миреПремьер Японии заявил о непричастности его супруги к скандалу с госземлейЧитать подробнее

Сумма является скорее символической, и сама процедура сигнализирует о том, что правительство крайне внимательно отнеслось к скандалу, поскольку наказанию подвергся столь высокопоставленный чиновник.

Расследование, которое длилось более года и нанесло существенный урон репутации правящей партии, выявило, что сотрудники Минфина подделали документы на продажу государственной земли, занизив стоимость участка. Земля была продана компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью образовательных учреждений в Японии и предположительно связанной с супругой премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Как показал проведенный ранее опрос общественного мнения, 54% японцев считают, что этот случай должен стать поводом для отставки правительства Абэ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Япония
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Ким Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум
Форум состоится в сентябре во ВладивостокеПодробнее
 Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек
Из опасного района эвакуированы более трех тысяч человекПодробнее
 Китай и Россия активизируют координацию по мировым проблемамКитай и Россия активизируют координацию по мировым проблемам
В Китае указали на нестабильный и неопределенный характер международной обстановкиПодробнее
 Шесть человек погибли при извержении вулкана в ГватемалеШесть человек погибли при извержении вулкана в Гватемале
Часть пепла из вулкана Фуэго выпала в столице государстваПодробнее
Участники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьеромУчастники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьером
Протестующие собрались лично потребовать от Георгия Квирикашвили отставкиПодробнее
 Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на ФилиппинахДутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах
Представитель организации раскритиковал увольнение главной судьиПодробнее
 В Киеве обокрали квартиру Кирилла ВышинскогоВ Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского
По словам адвоката главреда "РИА Новости Украина", пока неизвестно, что именно пропало, но в квартире все перевернутоПодробнее
 Очередная экспедиция вернулась на Землю с МКСОчередная экспедиция вернулась на Землю с МКС
Как рассказали в Роскосмосе, ее экипаж провел в космическом полете 168 сутокПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоВ миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумВ РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиЭкономикаFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleВ миреЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек

Путин подписал закон о контрсанкциях

Госстройнадзор Петербурга признал нелепым строительство моста вплотную к жилому дому

Следственную комиссию в Грузии по делу об убийстве подростков возглавит оппозиционер

Цена нефти Brent опустилась ниже $75,7 за баррель

Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения в исполнении госпрограмм

Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения в исполнении госпрограммПо словам главы Счетной палаты, почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограм и финансовые нарушения Подробнее

Во Франции прокуратура начала расследование в отношении главы аппарата Макрона

КС Молдавии признал конституционным закон "о борьбе с российской пропагандой"

Подписано постановление, позволяющее тратить маткапитал на перекредитование ипотеки

Детский омбудсмен предложила централизовать закупки лекарств для детей с редкими заболеваниями

Пытавшегося ввезти в Литву гашиш на 1 млн евро россиянина арестовали

Касаткина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Исторического для себя достижения россиянка добилась, обыграв вторую ракетку мира датчанку Возняцки Подробнее

Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом

Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с ТрампомПрезидент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США лично Подробнее

Медведев поручил быть готовыми к оперативным мерам для сохранения стабильных цен на нефтепродукты

Министр финансов Японии согласился на понижение зарплаты из-за скандала в ведомстве

Facebook предоставляла данные пользователей 60 производителям гаджетов

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 5 июня

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru