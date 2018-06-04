Министр финансов Японии согласился на понижение зарплаты из-за скандала в ведомстве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов Японии Таро Асо, также занимающий пост заместителя премьер-министра страны, отказался от части своей зарплаты в размере 1,7 млн иен ($15,5 тыс.) в год из-за скандала, в котором были замешаны сотрудники ведомства, пишет в понедельник The Washington Post.

Сумма является скорее символической, и сама процедура сигнализирует о том, что правительство крайне внимательно отнеслось к скандалу, поскольку наказанию подвергся столь высокопоставленный чиновник.

Расследование, которое длилось более года и нанесло существенный урон репутации правящей партии, выявило, что сотрудники Минфина подделали документы на продажу государственной земли, занизив стоимость участка. Земля была продана компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью образовательных учреждений в Японии и предположительно связанной с супругой премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Как показал проведенный ранее опрос общественного мнения, 54% японцев считают, что этот случай должен стать поводом для отставки правительства Абэ.