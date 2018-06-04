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Следственную комиссию в Грузии по делу об убийстве подростков возглавит оппозиционер

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На встрече представителей большинства и меньшинства в парламенте Грузии в понедельник было достигнуто соглашение о квотах в созданной на прошлой неделе временной следственной комиссии по делу об убийстве 1 декабря 2017 года двух старшеклассников.

Данное дело вызвало широкий резонанс в обществе после того, как в минувший четверг Тбилисский городской суд не установил человека, который в массовой драке нанес 12 ножевых ранений 16-летнему Давиду Саларидзе. За этим решением суда последовали широкомасштабные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии, организованные отцом убитого Зазой Саларидзе. После начала этих акций граждан в отставку подал главный прокурор Грузии, а в парламенте была создана временная следственная комиссия.

"На сегодняшней встрече было решено, что в состав комиссии войдут 17 членов, из них девять будут представлять оппозицию. Решено также, что возглавит комиссию представитель парламентской оппозиции", - заявил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

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Теги: Грузия
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