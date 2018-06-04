Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвал РФ освободить Сенцова

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность заключением украинского режиссера Олега Сенцова, сообщил в понедельник сайт ОБСЕ.

Дезир направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно освободить его, - написал Дезир. - Я особенно обеспокоен ухудшением состояния его здоровья и морального духа после того, как он начал голодовку".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.