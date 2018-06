Власти Китая заинтересовались ценами на чипы памяти и их ведущими производителями

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китайские регуляторы начали расследование деятельности нескольких иностранных производителей микросхем памяти, поскольку их внимание привлекло резкое повышение цен, пишет The Wall Street Journal.

В понедельник о таких расследованиях сообщили двое из крупнейших производителей чипов - южнокорейские Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. В пятницу стало известно об интересе Пекина к деятельности их американского конкурента Micron Technology Inc.

В конце мая представители китайских госорганов посетили офисы Samsung в КНР. Компания подчеркнула, что сотрудничает со следствием.

Как отмечает Financial Times, Китай пытается выйти на самообеспечение чипами памяти. Samsung, Hynix и Micron входят в число мировых лидеров, выпускающих динамические чипы оперативной памяти (DRAM).