Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 38 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 38 человек, около 300 человек пострадали, сообщили в понедельник в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших, среди которых были трое детей.

По информации ведомства, последствия извержения затронули около 2 млн жителей страны.

Кроме того, геологическая служба США сообщила ранее в понедельник, что у берегов страны произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения. Власти были вынуждены эвакуировать более 3 тыс. человек из опасного района, в том числе из города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, он оказалось вторым в текущем году.