Главные новости
В миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Шараповой
В мире

Ким Чен Ын и Трамп встретятся в Сингапуре утром 12 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Первая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на утро 12 июня по сингапурскому времени, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в понедельник.

"Мы продолжаем подготовку к саммиту (президента США и лидера КНДР - ИФ). Я могу сообщить вам, что команда советников по национальной безопасности ежедневно проводит брифинги президенту по Северной Корее. Я также могу сообщить вам, что первая встреча запланирована на 12 июня на 9 утра по сингапурскому времени, это 9 вечера 11 июня по восточному времени", - сказала она журналистам.

Сандерс отметила, что подготовка к саммиту "идет активно". "Команда (Трампа - ИФ) в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и останется там до начала саммита", - сообщила она.

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что делегация США продолжают переговоры с северокорейской делегацией в демилитаризованной зоне. "Дискуссии были позитивные, и был достигнут значительный прогресс", - сказала Сандерс.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с северокорейским лидером 12 июня, хотя неделей ранее президент США отменил встречу, на которую согласился в начале марта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Сингапур
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентстве
В интервью австрийскому телеканалу он ответил на вопросы о следующем сроке, Навальном и полуобнаженных фотоПодробнее
 Ким Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум
О решении главы Северной Кореи пока не сообщаетсяПодробнее
 Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек
Из опасного района эвакуированы более трех тысяч человекПодробнее
 Китай и Россия активизируют координацию по мировым проблемамКитай и Россия активизируют координацию по мировым проблемам
В Китае указали на нестабильный и неопределенный характер международной обстановкиПодробнее
Шесть человек погибли при извержении вулкана в ГватемалеШесть человек погибли при извержении вулкана в Гватемале
Часть пепла из вулкана Фуэго выпала в столице государстваПодробнее
 Участники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьеромУчастники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьером
Протестующие собрались лично потребовать от Георгия Квирикашвили отставкиПодробнее
 Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на ФилиппинахДутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах
Представитель организации раскритиковал увольнение главной судьиПодробнее
 В Киеве обокрали квартиру Кирилла ВышинскогоВ Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского
По словам адвоката главреда "РИА Новости Украина", пока неизвестно, что именно пропало, но в квартире все перевернутоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с ШараповойВ РоссииПутин подписал закон о контрсанкцияхВ РоссииАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоВ миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум

Трамп лично сообщит Ким Чен Ыну о своем отношении к его встрече с Путиным

Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентстве

Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ интервью австрийскому телеканалу он ответил на вопросы о следующем сроке, Навальном и полуобнаженных фото Подробнее

Забастовка машинистов метро привела к транспортному коллапсу в Тбилиси

Ким Чен Ын и Трамп встретятся в Сингапуре утром 12 июня

Аукцион Christie's в Лондоне выручил около 7 млн фунтов на торгах русского искусства

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 38 человек

Путин заявил о применении советского оружия обеими сторонами конфликта в Донбассе

Экзит-полл показал победу Якубовича на праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы

Швейцарские банки заморозили средства Вексельберга в франках

"Ренова" намерена подать на банки в суд Подробнее

Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

Раскрытие информации о налоговых нарушениях крупнейших компаний отложили на 2020 год

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России

Орешкин спрогнозировал снижение уровня бедности в России до 11,1% в 2018 году

Помощник госсекретаря США обсудит визовые вопросы во время поездки в Москву

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Приговор Роману Сущенко, закон о контрсанкциях и приглашение Ким Чен Ына в Россию Подробнее

SocGen заплатит более $1,3 млрд штрафов в США и Франции

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru