Ким Чен Ын и Трамп встретятся в Сингапуре утром 12 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Первая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на утро 12 июня по сингапурскому времени, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в понедельник.

"Мы продолжаем подготовку к саммиту (президента США и лидера КНДР - ИФ). Я могу сообщить вам, что команда советников по национальной безопасности ежедневно проводит брифинги президенту по Северной Корее. Я также могу сообщить вам, что первая встреча запланирована на 12 июня на 9 утра по сингапурскому времени, это 9 вечера 11 июня по восточному времени", - сказала она журналистам.

Сандерс отметила, что подготовка к саммиту "идет активно". "Команда (Трампа - ИФ) в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и останется там до начала саммита", - сообщила она.

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что делегация США продолжают переговоры с северокорейской делегацией в демилитаризованной зоне. "Дискуссии были позитивные, и был достигнут значительный прогресс", - сказала Сандерс.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с северокорейским лидером 12 июня, хотя неделей ранее президент США отменил встречу, на которую согласился в начале марта.