Трамп лично сообщит Ким Чен Ыну о своем отношении к его встрече с Путиным

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на саммите в Сингапуре лично изложит лидеру КНДР свое отношение к его вероятной встрече с Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы сфокусированы на встрече президента с Ким Чен Ыном, президент изложит свои взгляды непосредственно ему, когда будет в Сингапуре. В центре нашего внимания по-прежнему будет денуклеаризация", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ и лидера КНДР.

Ранее Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи на высшем уровне в текущем году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и лидера КНДР может состояться в этом году.

При этом Трамп заявлял, что недоволен визитом Лаврова в Пхеньян.