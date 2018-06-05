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Спецпрокурор Мюллер обвинил Манафорта в попытках давления на свидетелей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный для расследования "российского следа" в американских президентских выборах 2016 года, обвинил Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа - в попытках оказания давления на свидетелей по делу.

Как сообщила газета New York Times, Мюллер заявил об этом в суде.

Команда спецпрокурора представила данные, что Манафорт пытался связываться с потенциальными свидетелями.

Манафорт, которого обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов, до суда находится под домашним арестом. С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивает на изменении ему меры пресечения.

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Теги: Роберт Мюллер, Пол Манафорт, США
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