В мире

Эстонцы генетически оказались ближе к русским, чем к финнам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Проведенное Генетическим фондом Эстонии исследование выявило большую генетическую близость эстонцев к русским, чем к финнам, которых в Эстонии называют родственным народом.

"Выяснилось, что эстонцы генетически намного более близки к русским, чем, например, к финнам", - сообщил портал телерадиовещания ERR во вторник.

Этот результат получен на основе имеющихся на данный момент в базах Генного фонда Эстонии 52 тысяч образцов ДНК. В отмечаемый в стране год 100-летия независимости фонд поставил перед собой амбициозную цель - собрать генетические данные еще 100 тысяч человек.

Интерес к проекту, в ходе которого генные доноры получат свои персональные генные карты, очень высок, прежде всего, среди эстонского населения. Но для полноты картины генетики особо приглашают русскоязычных участников эксперимента.

Планируется, что собранная и проанализированная информация будет интегрирована в медицинские системы. Это позволит донорам узнать больше о рисках для своего здоровья.

С генной картой можно будет ознакомиться через инфосистему E-Tervis (Э-здоровье). "Человек сам сможет войти и посмотреть свои генетические риски и дать согласие, чтобы его врач тоже ознакомился с этой информацией и использовал это в целях лечения и диагностирования заболеваний", - сказал руководитель проекта по сбору данных Эстонского генного фонда Хелене Алавере.

Генным донором может стать любой совершеннолетний житель Эстонии. Он сдает кровь на ДНК и подписывает соответствующее соглашение. Если пациент передумает, то, согласно закону об исследовании генов человека, донор имеет право запретить использовать свой биоматериал.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Эстония
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
На аукционе во Франции продали за €2 млн скелет ранее неизвестного динозавраНа аукционе во Франции продали за €2 млн скелет ранее неизвестного динозавра
Анонимный покупатель обещает со временем передать его музеюПодробнее
 Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентстве
В интервью австрийскому телеканалу он ответил на вопросы о следующем сроке, Навальном и полуобнаженных фотоПодробнее
 Ким Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум
О решении главы Северной Кореи пока не сообщаетсяПодробнее
 Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек
Из опасного района эвакуированы более трех тысяч человекПодробнее
Китай и Россия активизируют координацию по мировым проблемамКитай и Россия активизируют координацию по мировым проблемам
В Китае указали на нестабильный и неопределенный характер международной обстановкиПодробнее
 Шесть человек погибли при извержении вулкана в ГватемалеШесть человек погибли при извержении вулкана в Гватемале
Часть пепла из вулкана Фуэго выпала в столице государстваПодробнее
 Участники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьеромУчастники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьером
Протестующие собрались лично потребовать от Георгия Квирикашвили отставкиПодробнее
 Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на ФилиппинахДутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах
Представитель организации раскритиковал увольнение главной судьиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"Спорт"Вашингтон" выиграл третий матч у "Вегаса" в финальной серии Кубка СтэнлиВ миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 5 июняВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Шараповой

Жаров останется главой Роскомнадзора

Об этом в кулуарах IT-форума заявил глава Минцифры Константин Носков Подробнее

Суд подтвердил взыскание с офшора в пользу "Траста" $41 млн и 363 млн рублей

Госдума разрешила банкам блокировать кредитные карты при подозрении о хищении средств

Дума изучит, как журналистов наказывают за оскорбление чиновников в странах Совета Европы

Минкурортов Крыма сочло летние цены на авиабилеты в регион необоснованно высокими

Владимир Лисин стал лидером рейтинга богатейших россиян по версии Bloomberg

Владимир Лисин стал лидером рейтинга богатейших россиян по версии BloombergЕго предшественником был председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов Подробнее

Россияне оказались самокритичны по поводу своего уровня владения русским языком

Власти Германии обеспокоились критическим сокращением насекомых в стране

В Госдуме не увидели нарушения СВПД в наращивани Ираном мощностей по обогащению урана

Ледовую арену на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге обещали построить к 2020 году

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Трамп отменил прием в честь победителя Национальной футбольной лиги

Эстонцы генетически оказались ближе к русским, чем к финнам

На бетонном заводе в Новосибирске произошел пожар

Суд в Москве оставил без движения иск эстонской компании к Павлу Дурову о плагиате

"Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"

"Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"Украинская компания добивается выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража Подробнее

Судьба $2 млн взятки Улюкаева решится в суде 29 июня

Опубликован IX Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

Доллар стабилизировался в ожидании саммита G7

Индекс PMI сферы услуг РФ в мае упал до 54,1 пункта

В казанском торговом центре начался пожар

В Госдуму внесен законопроект о возврате скидки на оплату штрафа при задержке почты

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru