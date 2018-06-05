Трамп отменил прием в честь победителя Национальной футбольной лиги

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прием в Белом доме, который традиционно устраивается в честь победителя Национальной футбольной лиги (американский футбол), не состоится, так как большая часть игроков команды-триумфатора "Филадельфия Иглз" не приняла приглашения, сообщил президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

"Футбольная команда "Филадельфия Иглз" была приглашена в Белый дом. К сожалению, только небольшое количество игроков решили приехать, и мы отменили событие", - написал американский президент.

Агентство Associated Press отмечает со ссылкой на источник в команде, что менее половины из 53 завоевавших Супербоул игроков изъявили желание посетить прием в Белом доме.

Трамп также упомянул об инцидентах по ходу турнира, когда игроки выразили свое недовольство отношением полиции к чернокожим американцам. Спортсмены вставали на одно колено или оставались в раздевалке во время исполнения национального гимна США перед началом соревнований.

"Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна - это неуважение к стране, равно как и вставать на одно колено. Извините!" - написал Трамп. Он ранее обращался с призывом к Национальной футбольной лиге запретить игрокам в американский футбол вставать на одно колено во время звучания государственного гимна США.

Акции протеста спортсменов-афроамериканцев во время исполнения гимна США проходят уже достаточно давно. В сентябре 2017 года эта тема вновь стала актуальной после того, как Трамп назвал подобное поведение неуважением к символам страны. В свою очередь ряд чернокожих спортсменов считают, что таким образом обращают внимание на проблему расизма в США.

В финальной серии за Супербоул в феврале "Филадельфия Иглз" обыграли "Нью-Ингланд Патриотс".