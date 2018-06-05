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Премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФ

Конте обратил особое внимание на те меры, которые "угнетают гражданское общество в России"

Премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФ
Джузеппе Конте
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России, сообщает во вторник агентство ANSA.

"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - сказал Конте, выступая в итальянском сенате.

В то же время Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО. "Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", - отметил он.

Во вторник в сенате Италии пройдет голосование о доверии новому правительству, которое принесло присягу на прошлой неделе. Затем по этому вопросу проголосует палата депутатов Италии. Ожидается, что Совет министров без проблем преодолеет оба эти этапа.

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Теги: Италия, Джузеппе Конте
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