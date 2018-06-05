Украина решила опубликовать документы по аварии на Чернобыльской АЭС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Государственная архивная служба Украины намерена оцифровать и опубликовать документы, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС, которые были внесены в международный реестр программы ЮНЕСКО "Память мира".

"Документы Национального архивного фонда впервые включены в международный реестр программы ЮНЕСКО "Память мира"... В международный реестр включен комплекс архивных документов, которые касаются аварии на Чернобыльской АЭС", - сказала глава Укргосархива Татьяна Баранова на коммуникационном мероприятии с общественностью во вторник в Киеве.

Она сообщила, что архив включает, в частности, документы о развитии атомной энергетики, строительстве атомных электростанций, непосредственно взрыве на ЧАЭС, реакции власти на аварию, радиационном загрязнении.

"Документы будут оцифрованы для их максимальной доступности... будет создана специальная рубрика на веб-портале Госархива", - отметила Баранова. При этом она добавила, что на данный момент оцифрованы лишь некоторые документы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года на территории Украинской ССР. Тогда в результате взрыва разрушился четвертый энергоблок станции, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу.