Председателем сессии генассамблеи ООН стала глава МИД Эквадора

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
На прошедшем во вторник голосования кандидатуру Гарсес поддержали 128 членов Генассамблеи.
В свою очередь 62 члена Генассамблеи отдали голоса ее сопернице - постпреду Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. Еще две страны воздержались от голосования.
Гарсес посвятила свою победу "всем женщинам в мире, принимающим участие в политике и сталкивающимся с политическим и информационным давлением, окрашенным мужским шовинизмом и дискриминацией".
Официально Гарсес займет пост председателя Генассамблеи в сентябре. На данный момент эту должность занимает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.