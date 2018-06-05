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Председателем сессии генассамблеи ООН стала глава МИД Эквадора

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес избрана председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

На прошедшем во вторник голосования кандидатуру Гарсес поддержали 128 членов Генассамблеи.

В свою очередь 62 члена Генассамблеи отдали голоса ее сопернице - постпреду Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. Еще две страны воздержались от голосования.

Гарсес посвятила свою победу "всем женщинам в мире, принимающим участие в политике и сталкивающимся с политическим и информационным давлением, окрашенным мужским шовинизмом и дискриминацией".

Официально Гарсес займет пост председателя Генассамблеи в сентябре. На данный момент эту должность занимает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

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Теги: ООН, Эквадор
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