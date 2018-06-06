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Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уменьшилась с 12 до 6 гектаров

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины приостановили распространение пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС, площадь пожара уменьшилась до 6 гектаров, сообщили в ГСЧС.

"5 июня в ГСЧС Украины состоялся брифинг главы службы Николая Чечеткина и главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука по возгоранию сухой травы с последующим распространением пожара на четыре квартала лесного массива", - говорится в сообщении.

По сообщению Н.Чечеткина, ГСЧС привлекла авиационные и наземные силы с целью недопущения распространения пожара в направлении Чернобыльской станции.

"Благодаря комплексному применению авиационных и наземных сил ситуацию удалось удержать контролируемой, распространение пожара приостановлено, а площадь пожара уменьшилась с 12 до 6 гектаров", - отметил глава госслужбы.

При этом он добавил, что тушение пожара осложнялось сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

"Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации. Верхового пожара не наблюдается. Осуществляется тушение отдельных очагов тления травы, пеньков и подстилки. Основная часть сил и средств работает на решающем направлении в районе бывшего села Копачи ", - сообщил Н.Чечеткин.

Он подчеркнул, что на месте пожара, в Киевской области и в Киеве осуществляется усиленный дозиметрический контроль. Превышений допустимых норм в Чернобыльской зоне и за ее пределами не зафиксировано.

В свою очередь, В.Петрук заметил, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРС) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Сейчас данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в 2 минуты.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 21 час радиационный фон в Киеве составляет 11 микрорентген/час (безопасный уровень - до 30 микрорентген/час). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 микрорентген/час (безопасный уровень - до 50 микрорентген/час). И на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50,7 микрорентген час (безопасный уровень - до 140 микрорентген/час).

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Теги: Украина, Чернобыльская АЭС, ГСЧС
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