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Что случилось этой ночью: среда, 6 июня

Уголовное дело против бывшего директора "Дальспецстроя" и последствия снижения акциза на бензин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - - Прокуратура выяснила, что компания "Дальспецстрой" проводила средства дольщиков в обход своих счетов. Кроме того, выявлены нарушения предприятия в ходе закупок. Против бывшего гендиректора "Дальспестроя" Юрия Волкодава возбудили уголовное дело о хищении.

- Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что снижение акцизного сбора на бензин поможет лишь замедлить рост цен.

- Совместное предприятие "Связного" и "Евросети" в будущем оставит только бренд "Связной". Количество салонов связи, по плану компании, должно вырасти на 400-500.

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