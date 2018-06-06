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В мире Отравление Сергея Скрипаля

СМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома Скрипаля

Полиция полагает, что нервнопаралитическое вещество нанесли менее чем за сутки до ухудшения самочувствия Скрипалей

СМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома Скрипаля
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Британская полиция считает, что отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери не более чем за сутки до того, как ему стало плохо, сообщает в среду газета The Guardian.

Так, газете стало известно, что, по данным следствия, нервнопаралитическое вещество нанесли на ручку двери после приезда к Скрипалю его дочери Юлии 3 марта.

Сообщается, что девушка не выходила из дома вплоть до 9:15 утра по местному времени 4 марта, когда они с отцом на автомобиле отправились в Солсбери. В 16:15 по местному времени Скрипалей обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери.

Газета отмечает, что определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных".

Кроме того газета сообщает, что полицейский Ник Бейли, который также пострадал из-за отравления нервнопаралитическим веществом, 4 марта был в составе группы стражей порядка, обыскавших дом Скрипалей.

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Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что у британской полиции есть несколько линий расследования, которые она пока не может обсуждать.

На данный момент в Солсбери работает порядка 100 сотрудников отдела полиции по борьбе с терроризмом, сообщила британская полиция.

Полиция опросила порядка 900 свидетелей и просмотрела более 4 тыс. часов записей с камер наблюдения. Было собрано порядка 2,3 тыс. вещественных доказательств.

Юлию Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого, ее отец также пошел на поправку. Он покинул госпиталь 18 мая.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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