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Facebook признала наличие у китайских компаний доступа к данным пользователей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Компания Facebook Inc подтвердила наличие соглашений о партнерстве в сфере пользовательских данных как минимум с четырьмя китайскими производителями электроники, включая Huawei Technologies Co., которую США подозревают в шпионаже в пользу властей КНР.

Остальные компании - Lenovo, OPPO и TCL of China. "Вместе со многими другими технологическими компаниями США Facebook работала с ними и другими китайскими производителями, чтобы интегрировать сервисы в эти телефоны", - приводятся в сообщении компании слова ее вице-президента по партнерским отношениям с производителями мобильных устройств Франсиско Варела.

Топ-менеджер подчеркнул, что "с самого начала ход интеграции в Facebook находился под контролем" и Facebook утверждала все элементы.

"С учетом заинтересованности Конгресса хотим прояснить, что вся информация в результате такой интеграции с Huawei хранилась на устройстве, а не на серверах Huawei", - написал он.

Huawei пока не дала официального комментария.

В минувшие выходные The New York Times сообщила, что с 2007 года Facebook заключила соглашения о предоставлении доступа к персональным данным пользователей и их друзей как минимум с 60 компаниями, выпускающими смартфоны и другие мобильные устройства. Facebook не опровергала факт существования таких отношений, но утверждала, что все такие договоренности соответствуют правилам компании и требованиям властей.

Как отмечала NYT, доступ к данным получили такие компании, как Apple, Samsung, Microsoft, Amazon, BlackBerry. Китайские производители напрямую не упоминались, но, поскольку они входят в число мировых лидеров в этом сегменте, конгрессмены США сделали вывод, что партнерские отношения поддерживались и с ними.

Сенатор-демократ Марк Уорнер опубликовал заявление, в котором упрекнул Facebook в излишне тесных связях с Huawei и другими компаниями и выразил желание узнать подробнее о том, как Facebook добилась того, чтобы данные пользователей не пересылались на китайские серверы.

Американские СМИ поспешили напомнить, что, хотя Facebook c 2009 года была запрещена в Китае, основатель и глава компании Марк Цукерберг не жалел усилий, чтобы улучшить отношения с руководством страны и получить доступ к ее рынку. В частности, Цукерберг учил китайский и в 2015 году предлагал председателю Си Цзиньпину подобрать китайское имя для своего первого ребенка. Си Цзиньпин отклонил это предложение.

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Теги: Facebook
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