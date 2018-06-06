Премьер Украины попросил Раду уволить министра финансов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что подписал представление в парламент об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

"После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров", - написал Гройсман в среду в фейсбуке.

Премьер отметил, что Данилюк "не внес коррективы в выбранную им линию поведения" даже после "обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды". "Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы министерства финансов должен быть решен безотлагательно", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером Гройсманом министру отказали в этой просьбе.

В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен уходить с поста.

Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному "Экономической правдой" 31 мая, который был написан до поездки Гройсмана в Брюссель 25 мая, Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве самостоятельно формировать свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Гройсман посчитал неприемлемым письмо министра финансов Данилюка послам "Большой семерки".

4 июня министр кабинета министров Александр Саенко сообщил, что Гройсман будет определяться с тем, совместимы ли действия Данилюка с должностью в правительстве под его руководством.