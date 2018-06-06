Запущенный к МКС "Союз" успешно выведен на орбиту

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Все системы российского космического корабля "Союз", стартовавшего с Байконура к Международной космической станции, работают штатно, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Корабль находится на орбите, батареи раскрылись. Экипаж в норме, экспедиция начала работу", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что в преддверии пуска провел переговоры с представителями НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).

"Мы сегодня провели очень плодотворные переговоры с нашими американскими коллегами из НАСА, вчера был большой разговор с коллегами из Европейского космического агентства. Мы имеем обширные планы и договорились действовать сообща", - сказал Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-09" стартовала с площадки номер 1, откуда в свой первый полет отправился космонавт Юрий Гагарин.

Экипажем корабля командует космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев. Помимо него, на борту корабля астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт ESA Александр Герст.

Предполагается, что корабль причалит к МКС по традиционной схеме через двое суток. Это связано с баллистическими условиями. "Схема для выведения корабля на орбиту имеет свои особенности. Каждый месяц для старта открывается очень мало подходящих баллистических "окон". Так получилось, что нам на станции надо быть в начале июня. Нашлись подходящие "окна" только для двухсуточной схемы", - сообщил журналистам Прокопьев.

Во время пребывания на МКС участники экспедиции выполнят серию медицинских и орнитологических экспериментов, а также сыграют товарищеский футбольный матч в день финала чемпионата мира.

Прокопьев заключил пари со своим немецким коллегой Александром Герстом. "В случае, что РФ и Германия будут играть в финале. Если выиграет Германия, то я сделаю прическу, как у Александра (Герста), если Россия, то Герст обязался надеть на себя символику РФ", - сказал он.

Участники экспедиции проведут на МКС 187 суток.