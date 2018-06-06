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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Происхождение инков, бесполезность БАДов и новый авиационный двигатель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Синтезировано четвертое простое вещество, которое обладает ферромагнитными свойствами при комнатной температуре, — рутений с тетрагональной кристаллической решеткой. Однако если для предыдущих трех — железа, кобальта и никеля — ферромагнитное состояние является термодинамически устойчивым, то магнитная фаза рутения метастабильна и ее приходится дополнительно стабилизировать с помощью молибдена и золота.

- Математики оценили вероятность победы каждой из команд на предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России. На основе данных 26 крупнейших международных букмекерских компаний ученые с использованием специально разработанной модели указали, с какой вероятностью каждая из команд преодолеет каждую стадию турнира и победит в личной встрече с любым из возможных соперников. Оказалось, что наиболее вероятна победа в чемпионате сборных Бразилии или Германии, а, например, вероятность выхода сборной России из группы составила примерно 64 процента.

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- Датские ученые не обнаружили прямой связи между медикаментозным прерыванием беременности и последующим развитием депрессии, хотя противники абортов часто говорят о негативном воздействии процедуры на здоровье женщины, в том числе и психическое. В исследовании участвовали все жительницы Дании, родившиеся между 1980 и 1994 годами. Установлено, что женщины, перенесшие аборт, чаще принимают антидепрессанты, но никакой связи по времени с самой процедурой при этом найдено не было.

- Метаанализ 113 медицинских работ позволил опровергнуть расхожее мнение о пользе биологически активных добавок к пище. Ученые выяснили, что самые популярные витамины и минералы никак не влияют на предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Положительный эффект (уменьшение риска возникновения инсульта) обнаружили только у фолиевой кислоты.

- Генетики установили, что оба традиционных мифа о происхождении народа инков могут опираться на реальные события. Так, согласно одному мифу, правители инков вышли из пещеры, расположенной в районе города Куско на юге Перу. Другой, "официальный", миф гласит, что легендарный Инка явился с острова на озере Титикака, на котором родился бог Солнца. Оказалось, что потомки инков происходят от двух линий, причем общий предок одной из них жил в районе Куско, а общий предок другой — в районе озера Титикака.

- "Яндекс" представил умную колонку Станция — домашний мультимедийный центр со встроенным голосовым помощником "Алиса". Колонка реагирует на голосовые команды, может управлять воспроизведением музыки, а при подключении к телевизору — и видео. С ее помощью можно также поставить будильник, или запланировать встречу, или совершить покупку в интернете. Станция — первое устройство "Яндекса", предназначенное для широкой продажи.

- Немецкий проектный институт Bauhaus Luftfahrt представил проект гибридной авиационной силовой установки. Новый двигатель внешне похож на турбовентиляторную реактивную авиационную силовую установку, однако внутри имеет существенное отличие от нее — замещенный поршневым двигателем газогенератор. По оценке разработчиков, такое конструктивное решение позволит уменьшить расход авиатоплива.

- Немецкое издательство DOM Publishers выпустило книгу с уникальными материалами — работами советского архитектора Галины Балашовой, которая проектировала интерьеры советских космических аппаратов. На протяжении тридцати лет, сотрудничая с различными конструкторскими бюро, Балашова отвечала за "красоту" и удобство жилых отсеков орбитальных станций и космических кораблей четырех поколений. Недавно книга Филиппа Мойзера, посвященная жизни и творчеству Галины Балашовой, вышла в переводе на русский язык.

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Теги: дайджест
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