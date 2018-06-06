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Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Калифорнийский стартап Kitty Hawk, созданный и поддерживаемый соучредителем Google и главой Alphabet Ларри Пейджем, показал итоговый прототип персонального флаера - сверхлегкого летательного аппарата на электрической тяге для отдыха и развлечений.

На сайте стартапа в среду появились фотографии, видео и описание Kitty Hawk Flyer, который похож на крупный дрон.

Одноместный аппарат поднимают в воздух 10 независимых винтовых двигателей. Пока аккумулятор флаера обеспечивает полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 20 миль в час (32 км/ч). Приземляется он на воду.

О первом варианте Kitty Hawk Flyer в начале 2017 года писала газета The New York Times. Тогда кресло пилота еще окружала защитная сетка, а сам аппарат был больше похож на гидроцикл с крыльями

В марте текущего года Kitty Hawk сообщил о строительстве и испытаниях автономного летающего такси Cora в Новой Зеландии. Ожидается, что двухместное такси Cora станет частью транспортной системы и будет продаваться компаниям и автопаркам, а не отдельным людям.

Не менее десятка других компаний по всему миру, включая Airbus и Uber, пытаются создать собственные транспортные средства, которые позволят перемещаться над поверхностью дорог, избегая пробок.

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Теги: Kitty Hawk
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