Лондон, Париж и Берлин попросили США не распространять санкции против Ирана на бизнес ЕС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Франция, Великобритания и Германия потребовали, чтобы американская администрация исключила европейские компании из-под действия вторичных санкций против Ирана, сообщает в среду Associated Press.

"Как близкие союзники мы ожидаем, что экстерриториальные действия вторичных санкций США не будут распространяться на европейские компании и физические лица и что Соединенные Штаты будут уважать наше политическое решение и добросовестность субъектов экономической деятельности на территории ЕС", - говорится в письме министров финансов и иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании.

Газета The Financial Times также сообщает, что письмо было подписано и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что европейские министры направили письмо на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео.

В письме также указывается, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств.

"Как союзники, мы рассчитываем, что США воздержатся от действий, которые идут вразрез с интересами европейской безопасности", - отметили министры.

США предоставили европейским компаниям срок до 6 августа, чтобы прекратить долларовые транзакции с иранскими компаниями и прекратить инвестиции в иранскую автомобильную промышленность, энергетические компании получили срок до 4 ноября. Некоторые компании, например, Total и Peugeot, уже заявили о своих планах приостановить деятельность в Иране.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана. Под "вторичные" санкции США в этом случае попадут также иностранные компании, ведущие бизнес с иранскими партнерами.