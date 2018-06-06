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В мире Отравление Сергея Скрипаля

В посольстве РФ в Лондоне удивились сообщениям о ходе расследования "дела Скрипалей"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В посольстве России в Великобритании удивлены и озадачены заявлением полиции Соединенного королевства о существовании нескольких направлений расследования по делу о нападении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Мы озадачены заявлением столичной полиции со ссылкой на заместителя помощника комиссара Дина Хейдона, который сказал, что "по-прежнему существует ряд направлений расследования". Все это свидетельствует о том, что британское политическое руководство поспешило выдвинуть обвинения до того, как были установлены какие-либо факты, и теперь полиция должна следовать линии, навязанной правительством, - по-видимому, безрезультатно", - сообщили в среду в российском посольстве.

В посольстве отметили, что до сих пор получают информацию о расследовании из СМИ, а не по официальным каналам. "Британские власти упорно игнорируют наши просьбы и отказываются от сотрудничества и прямых контактов с нами", - добавили в дипмиссии.

"Удивлены, что расследование, в котором приняли участие 250 детективов, проведено 176 обысков, опрошено более 900 свидетелей, отсмотрено более 4000 часов пленки, восстановлено более 2300 вещественных доказательств и т. д., не удалось установить круг подозреваемых. Отсутствие подозреваемых было подтверждено советником премьер-министра по национальной безопасности сэром Марком Седвиллом в Комитете обороны общин 1 мая. И при всем при этом необоснованные обвинения в адрес России остаются", - подчеркнули в посольстве.

"Мы подтверждаем готовность российской стороны к сотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери и напоминаем британской стороне о просьбе о взаимной правовой помощи, поданной Генеральной прокуратурой России", - заявили в диппредставительстве.

5 июня Скотленд-Ярд сообщил, что британская полиция продолжает работу по инциденту в Солсбери, у нее есть несколько линий расследования, которые она пока не может обсуждать. "При таком сложном и деликатном расследовании я уверен, что общественность примет во внимание то, что все еще есть несколько линий расследования, в которых мы продвигаемся, и которые мы не можем обсуждать на этом этапе", - заявил старший координатор по вопросам борьбы с терроризмом Хейдон.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Юлию Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого ее отец также пошел на поправку. Он покинул медицинское учреждение 18 мая.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль
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