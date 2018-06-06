Премьер Норвегии заявила о способности России угрожать Европе на расстоянии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что РФ настолько укрепила военную мощь, что теперь в состоянии угрожать Европе, не переходя европейских границ.

"За последнее десятилетие России заметно модернизировала военный потенциал - и ядерный, и обычный. Эта военная сила проявляется в большей мобильности, большей гибкости и дальности действия, огневой мощи и точности. Россия получает возможность угрожать Европе, не входя на ее территорию", - сказала она, выступая в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне.

Тем не менее, по ее словам, в Осло не считают укрепление военных сил России непосредственной угрозой для Норвегии.

Министр отметила важность членства Норвегии в НАТО и в то же время указала на важность сотрудничества с Россией в областях, где существуют взаимные интересы сторон.