Глава Пентагона заявил о трудностях в поиске "общего языка" с РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Улучшение отношений с Москвой остается приоритетом американской администрации, однако это нелегкая задача для Вашингтона, заявил в среду министр обороны США Джим Мэттис.

"Как бы мы ни старались, нам все тяжелее найти с Россией общий язык", - цитирует его слова агентство Associated Press. В сообщении агентства отмечается, что в среду Мэттис вылетел из Вашингтона в Брюссель, чтобы позже на этой неделе посетить встречу глав оборонных ведомств стран НАТО.

По данным Associated Press, в ходе заседания в НАТО, Мэттис намерен обсудить с европейскими коллегами укрепление оборонных способностей альянса "для сдерживания российской агрессии". Кроме того, глава Пентагона сообщил журналистам, что не считает, что торговые разногласия между США, Европейским союзом и Канадой негативно скажутся на военных и оборонных отношениях внутри альянса.

"На данный момент я не вижу (такого развития событий - ИФ). Кроме того, я считаю, что еще рано называть это торговой войной", - сказан Мэттис, комментируя споры, разгоревшиеся между союзниками на фоне американских пошлин на импорт.