Посол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела Скрипалей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что у британской полиции нет продвижения в расследовании дела о нападении в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Сейчас выяснилось, что якобы британская полиция работает по двум направлением. И это при том, что еще 3 месяца назад Россия была объявлена виновной. Это значит, что никакого продвижения по делу нет", - заявил в Яковенко эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

5 июня Скотленд-Ярд сообщил, что британская полиция продолжает работу по инциденту в Солсбери, у нее есть несколько линий расследования, которые она пока не может обсуждать.

"При таком сложном и деликатном расследовании я уверен, что общественность примет во внимание то, что все еще есть несколько линий расследования, в которых мы продвигаемся, и которые мы не можем обсуждать на этом этапе", - заявил старший координатор по вопросам борьбы с терроризмом Дин Хейдон.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Скрипаль был выписан из больницы в середине мая. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.