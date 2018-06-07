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Могерини собрала экспертов для анализа возможностей и рисков современных технологий

Глобальная технологическая группа будет изучать все новейшие направления — от искусственного интеллекта до киберугроз

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в среду впервые созвала в Брюсселе Глобальную технологическую группу (Global Tech Panel), собрав лидеров мира технологий, гражданского общества и дипломатии.

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"Группа отражает коллективное осознание того, что нам необходимо объединить усилия с целью разобраться с возможностями и рисками, с которыми сегодня сталкивается мир", - говорится в коротком коммюнике по итогам первого совещания, распространенном в ночь на четверг Европейской внешнеполитической службой.

В документе отмечается, что в ближайшие недели члены этой группы будут вместе трудиться над определением содержания предстоящей работы, сосредоточив внимание на основных областях - от искусственного интеллекта до образования, киберугроз и других.

Могерини предполагает вновь созвать эту группу в ближайшие месяцы.

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Теги: ЕС, Федерика Могерини
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