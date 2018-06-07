Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почках

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Супруга президента США Мелания Трамп в среду впервые появилась перед телекамерами после того, как в прошлом месяце перенесла операцию на почках. Первая леди вместе с президентом приняла участие в брифинге федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, посвященном подготовке к сезону ураганов.

Informative meeting with @FEMA today. With the hurricane season is upon us, you can download the FEMA app https://t.co/GOa1yv41KH to start receiving alerts & safety reminders. pic.twitter.com/mdUMVo1JZq — Melania Trump (@FLOTUS) June 6, 2018

Перед началом мероприятия Дональд Трамп в эфире американского телевидения поблагодарил супругу за ее работу в качестве первой леди США.

"У нее (Мелании Трамп - ИФ) был немного сложный период, но сейчас у нее все хорошо и мы ею очень гордимся. Она проделывает замечательную работу в качестве первой леди", - сказал президент.

Американский телеканал CNN отметил, что это первое появление первой леди США на публике за последние 26 дней. В течение этого времени в американских СМИ и социальных сетях бурно обсуждался вопрос длительного отсутствия Мелании Трамп на официальных мероприятиях.

В свою очередь Дональд Трамп ранее в среду раскритиковал СМИ за освещение этого вопроса.

"Фейковые новости так несправедливо и зло обошлись с моей женой, нашей замечательной первой леди Меланией. Пока она восстанавливалась после операции, они сообщали все, начиная с того, что она чуть ли не умерла, сделала подтяжку лица, оставила Белый дом и меня и уехала в Нью-Йорк или Вирджинию. Все это вранье, у нее все очень хорошо", - написал он в своем твиттере.

О том, что Мелании Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли, стало известно 14 мая.