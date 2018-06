Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почках

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Супруга президента США Мелания Трамп в среду впервые появилась перед телекамерами после того, как в прошлом месяце перенесла операцию на почках. Первая леди вместе с президентом приняла участие в брифинге федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, посвященном подготовке к сезону ураганов.

Informative meeting with @FEMA today. With the hurricane season is upon us, you can download the FEMA app https://t.co/GOa1yv41KH to start receiving alerts & safety reminders. pic.twitter.com/mdUMVo1JZq