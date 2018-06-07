Что случилось этой ночью: четверг, 7 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что, исходя из комментариев британской полиции, у Лондона нет продвижения в расследовании дела о нападении в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

- Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, как Ким Чен Ын "умолял на четвереньках" не отменять саммит глав двух стран. По словам Джулиани, на решение об отмене повлияли слова северокорейских чиновников: они оскорбили членов американской администрации во время переговоров.

- Первая леди США Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции. Дональд Трамп раскритиковал СМИ за освещение вопроса отсутствия первой леди на официальных мероприятиях.

- В Одессе на 84-м году жизни скончалась режиссер и сценаристка Кира Муратова.