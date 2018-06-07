При взрыве в Багдаде погибли 18 человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва на складе боеприпасов в Багдаде погибли минимум 18 человек, более 90 получили ранения, сообщает в четверг иранский телеканал Press TV.

По данным источников телеканала, инцидент произошел вечером в среду на складе боеприпасов недалеко от мечети, когда боеприпасы переносили на парковку.

Склад расположен в районе Мадинат-эс-Садр, плотно заселенном сторонниками шиитского проповедника Муктады ас-Садра, чей блок выиграл больше всего мест на парламентских выборах в мае.

В настоящее время ведется расследование.