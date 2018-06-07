Правительство Испании под руководством Педро Санчеса принесло присягу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство Испании, сформированное премьер-министром Педро Санчесом, принесло в четверг присягу в Мадриде.

Церемония, показанная местными СМИ в прямом эфире, прошла в присутствии короля Испании Филиппа VI.

В составе кабинета 17 министров, из них 11 - женщины. Пост вице-премьера заняла министр по делам равноправия Кармен Кальво, внешнеполитический блок возглавил Жозеп Боррель, министром обороны стала Маргарита Роблес, главой МВД - Фернандо Гранде, минюста Долорес Дельгадо. Экономическим ведомством будет руководить Надиа Кальвиньо.

В прошлую субботу испанский король принял присягу Санчеса на посту нового главы правительства страны.

Возможность сформировать новое правительство Санчес получил после того, как в пятницу конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Позже Рахой объявил и об уходе с поста председателя Народной партии Испании, которую он возглавлял с начала 2000-х.