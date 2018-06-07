Афганский лидер приказал армии прекратить боевые действия в одностороннем порядке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.

"Правительство Исламской Республики Афганистан объявляет о прекращении огня с 27-го Рамадана (11 июня) до пятого дня Ид-уль-фитр (19 июня) после исторического постановления афганских улемов (богословов)", - написал Гани в своем твиттере.

"Это прекращение огня является для талибов возможностью проанализировать, что их насильственная кампания не завоевывает сердца верующих, а еще больше отталкивает", - говорится в сообщении.

#Afghan national defense and security forces will only stop offensive maneuvers against Afghan armed Taliban and will continue to target Daesh and other foreign backed terrorist organizations and their affiliates. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) 7 июня 2018 г.

"Объявлением о прекращении огня мы демонстрируем силу афганского правительства и волю народа к мирному урегулированию афганского конфликта", - подчеркнул президент.

В заявлении Гани подчеркивается, что правительственные силы продолжает военные операции против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) и других "поддерживаемых иностранными силами террористических организаций".