Афганский лидер приказал армии прекратить боевые действия в одностороннем порядке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.
"Правительство Исламской Республики Афганистан объявляет о прекращении огня с 27-го Рамадана (11 июня) до пятого дня Ид-уль-фитр (19 июня) после исторического постановления афганских улемов (богословов)", - написал Гани в своем твиттере.
"Это прекращение огня является для талибов возможностью проанализировать, что их насильственная кампания не завоевывает сердца верующих, а еще больше отталкивает", - говорится в сообщении.
#Afghan national defense and security forces will only stop offensive maneuvers against Afghan armed Taliban and will continue to target Daesh and other foreign backed terrorist organizations and their affiliates.— Ashraf Ghani (@ashrafghani) 7 июня 2018 г.
"Объявлением о прекращении огня мы демонстрируем силу афганского правительства и волю народа к мирному урегулированию афганского конфликта", - подчеркнул президент.
В заявлении Гани подчеркивается, что правительственные силы продолжает военные операции против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) и других "поддерживаемых иностранными силами террористических организаций".