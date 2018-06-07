В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету обнаружили мертвой в ее собственной квартире в Буэнос-Айресе, сообщает в четверг аргентинское издание La Nación.

Информацию о смерти Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.

"Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась ночью в среду. Предположительно, речь идет о суициде", - заявили в пресс-службе.

Квартира Соррегьеты располагается в районе Альмагро, на месте происшествия работает полиция.

СМИ сообщают, что 33-летняя женщина, вероятно, страдала от депрессии.

Соррегьета приходилась крестной матерью младшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы - Арианы. СМИ предполагают, что королева Максима может отправиться в Аргентину на похороны сестры.

Нидерландская королева Максима родом из Аргентины, она стала подданной Нидерландов в 2001 году перед свадьбой с Виллемом-Александром.