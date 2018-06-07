Наехавший на толпу в Стокгольме гражданин Узбекистана получил пожизненный срок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Суд приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в совершении теракта в Стокгольме в 2017 году, к пожизненному заключению, передает агентство АР.

Акилов - единственный фигурант дела о преднамеренном наезде на пешеходов в Стокгольме. Во время допросов он признал свою вину.

Шведское радио сообщает, что окружной суд Стокгольма признал Акилова виновным в "террористическом преступлении, убийстве пяти человек".

В апреле 2017 года грузовой автомобиль под управлением Акилова въехал в толпу людей на пешеходной улице Дроттнингатан в Стокгольме. Погибли пять человек, еще 14 получили ранения. Акилов был задержан через несколько часов после атаки.

​Как сообщает "Би-би-си", он прибыл в Швецию из Узбекистана в 2014 году и пытался получить вид на жительство. Однако в декабре 2016 года ему объявили, что он должен покинуть Швецию в течение четырех недель. За несколько месяцев до теракта его объявили в розыск.