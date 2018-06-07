Часть Одессы осталась без электроэнергии из-за пожара на подстанции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожар на электроподстанции оставил без электроэнергии 75% абонентов Суворовского района Одессы, сообщила пресс-служба горсовета.

По данным пресс-службы, пожар возник в четвертом часу ночи на электроподстанции (ПС 110/10) "Крымская", что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора.

Для обеспечения безопасности в ходе ликвидации возгорания подстанция "Крымская" была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ Северного РЭС.

По предварительным данным, электроснабжение будет возобновлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится к концу дня 7 июня.