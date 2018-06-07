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Защита Савченко подала в суд на Раду за согласие на ее уголовное преследование

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Защита народного депутата Украины Надежды Савченко, которая находится под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, подала административный иск, ответчиком в котором выступает Верховная Рада.

"Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск "о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий... Ответчиком выступает Верховная Рада", - говорится в сообщении пресс-службы нардепа в фейсбуке в четверг.

"Надежда обжалует решение о привлечении к ответственности и арест, которые позорно, незаконным образом проголосованы парламентом", - пояснила пресс-служба суть иска.

На первой странице фотокопии иска, размещенного на странице Савченко в фейсбуке, указано, что иск подан адвокатом Константином Глобой в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: Украина, Надежда Савченко
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