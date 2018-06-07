В Киеве обвинили луганские формирования в ранении жителей поселка Голубовское

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные отвергли обвинения со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики в обстреле населенного пункта Голубовское в Донбассе, в результате чего шесть человек получили ранения, и обвинили в произошедшем незаконные вооруженные формирования.

"7 июня около 10:30 оккупанты совершили преступление против мирного населения в населенном пункте Голубовское, (...) в жилом квартале населенного пункта (...) взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители", - говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в фейсбуке.

Там заявили, что это сделано "с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан".

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе заявили, что ВС Украины обстреляли из минометов населённый пункт Голубовское.

"7 июня 2018 года в 10:30 в результате минометного обстрела (5 мин калибра 82 мм) населенного пункта Голубовское в районе ул. Первомайская, получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале ведомства. В представительстве сообщили, что пострадавшие в результате обстрела жители ЛНР госпитализированы в Кировскую городскую больницу.

Со своей стороны Командование объединенных сил заверило, что предпринимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, не ведет обстрелы мирных населенных пунктов, не размещает позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.