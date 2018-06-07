Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
В мире

В Киеве обвинили луганские формирования в ранении жителей поселка Голубовское

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные отвергли обвинения со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики в обстреле населенного пункта Голубовское в Донбассе, в результате чего шесть человек получили ранения, и обвинили в произошедшем незаконные вооруженные формирования.

"7 июня около 10:30 оккупанты совершили преступление против мирного населения в населенном пункте Голубовское, (...) в жилом квартале населенного пункта (...) взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители", - говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в фейсбуке.

Там заявили, что это сделано "с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан".

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе заявили, что ВС Украины обстреляли из минометов населённый пункт Голубовское.

"7 июня 2018 года в 10:30 в результате минометного обстрела (5 мин калибра 82 мм) населенного пункта Голубовское в районе ул. Первомайская, получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Telegram-канале ведомства. В представительстве сообщили, что пострадавшие в результате обстрела жители ЛНР госпитализированы в Кировскую городскую больницу.

Со своей стороны Командование объединенных сил заверило, что предпринимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, не ведет обстрелы мирных населенных пунктов, не размещает позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, ЛНР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"
Ожидается получение разрешений от России и ДанииПодробнее
 Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почкахМелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почках
Дональд Трамп раскритиковал СМИ за освещение вопроса отсутствия первой леди на официальных мероприятияхПодробнее
 Могерини собрала экспертов для анализа возможностей и рисков современных технологийМогерини собрала экспертов для анализа возможностей и рисков современных технологий
Глобальная технологическая группа будет изучать все новейшие направления — от искусственного интеллекта до киберугрозПодробнее
 Посол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела СкрипалейПосол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела Скрипалей
Так Александр Яковенко прокомментировал заявления полиции БританииПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Происхождение инков, бесполезность БАДов и новый авиационный двигательПодробнее
 Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия
Исландия, Новая Зеландия и Австрия составили тройку самых миролюбивых стран по версии Института экономики и мираПодробнее
 Нидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в Донбассе
Правительство Нидерландов не видит оснований для ответственности за то, что Украина не закрыла свое воздушное пространствоПодробнее
 СМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома СкрипаляСМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома Скрипаля
Полиция полагает, что нервнопаралитическое вещество нанесли менее чем за сутки до ухудшения самочувствия СкрипалейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваЭкономикаАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейВ РоссииПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой из ЭйнштейнаСпортРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко

Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПрезидент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИ Подробнее

Президент РФ рекомендовал решать в суде вопросы, подобные делу Слуцкого

"Прямая линия" с Владимиром Путиным длилась 4 часа 17 минут

"Прямая линия" с Путиным. Коротко

"Прямая линия" с Путиным. КороткоИзбранные ответы президента в ходе общения с народом Подробнее

США наложили рекордный штраф на китайскую ZTE и снимут с нее санкции

Путин ответил на вопрос о преемнике

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"Ожидается получение разрешений от России и Дании Подробнее

Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова

Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПо словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимы Подробнее

Международные резервы РФ с 25 мая по 1 июня выросли на $1,3 млрд

Дель Потро сыграет с Надалем в полуфинале "Ролан Гаррос"

Верховный суд Британии признал запрет абортов в Северной Ирландии нарушением прав человека

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru