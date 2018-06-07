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На Украине сменился глава минфина

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины поддержала проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. В поддержку такого решения на заседании в четверг проголосовали 254 народных депутата.

Как сообщает "Правительственный портал", исполнение обязанностей министра финансов возложено на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) не стал комментировать отставку министра финансов Украины, однако подчеркнул необходимость сохранения центральной роли ведомства в фискальной политике, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

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Теги: Украина
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