Белый дом опроверг сообщения о присутствии Родмана на встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Администрация США опровергла информацию о том, что бывший американский баскетболист Деннис Родман будет присутствовать на саммите США-КНДР, намеченном на 12 июня в Сингапуре.

"Я не знаю, какую роль в этом должен сыграть лучший игрок по подборам в баскетболе. Он великолепен на площадке, но переговоры должны вести те, кто хорош в этом. Трамп - лучший", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.

Ранее издание New York Post опубликовало информацию, согласно которой бывший баскетболист будет присутствовать на исторической встрече президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Родман пять раз посещал КНДР с того момента, как Ким Чен Ын возглавил страну и установил с северокорейским лидером дружеские отношения, назвав его "другом на всю жизнь".

Примечательно, что в июне 2017 года Родман подарил в Пхеньяне северокорейскому министру спорта Ким Ир Гуку бестселлер "Искусство заключать сделки", которую написал Трамп.

56-летний Родман - обладатель пяти чемпионских перстней НБА, в 2011 году был включен в Баскетбольный зал славы. Игрок был известен за эффективную игру в обороне и борьбу за подборы. Кроме того, Родман отличался экстравагантным поведением и стилем одежды.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с северокорейским лидером 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.