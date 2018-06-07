Трамп и Ким Чен Ын обсудят похищенных Северной Кореей японцев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что на предстоящем саммите США-КНДР будет поднята тема японцев, похищенных в 1970-х - 1980-х годах северокорейскими спецслужбами.

"На предстоящем саммите важность проблемы похищенных граждан будет разъяснена (лидеру КНДР - ИФ) Ким Чен Ыну", - сказал премьер в четверг.

"Я думаю, он один из тех мировых лидеров, кто в наибольшей степени понимает эту проблему", - отметил Абэ.

Кроме этого, по мнению премьера, любое соглашение между Трампом и Ким Чен Ыном должно включать в себя урегулирование проблемы северокорейского оружия массового уничтожения и ракет средней дальности.

В 2001 году в КНДР признали, что похитили 13 японцев. Пятерым из них было разрешено вернуться на родину. Остальные восемь человек, по данным Пхеньяна, умерли. Однако японские власти ставят под сомнение это утверждение.