На Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В офисе премьер-министра Великобритании опровергли появившиеся сообщения о том, что президент США Дональд Трамп отказался проводить двусторонние переговоры с Терезой Мэй в ходе стартующего в Канаде саммита "Большой Семерки". Как пишет The Independent со ссылкой на источники, заранее было ясно, что такая встреча не состоится ввиду плотного графика Трампа.

Как ожидается, американский президент приедет на саммит относительно поздно и покинет его до завершения всех мероприятий, поэтому он не будет проводить двусторонних встреч ни с кем из остальных лидеров.

Однако сама Мэй, отмечает The Independent, настаивает, что Трамп на всех подобных мероприятиях делает серьезный вклад в их работу.

Как сообщал ранее CNN, решение Трампа не дожидаться завершения саммита является еще одним этапом противостояния Вашингтона и его партнеров. Американский президент некоторое время назад вступил через твиттер в заочный спор с лидерами Канады и Франции Джастином Трюдо и Эммануэлем Макроном.

СМИ отмечают, что двухдневный саммит пройдет на фоне разворачивающейся торговой войны, вызванной решением США ввести 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже предсказала споры в ходе встреч G7, что дало повод некоторым аналитикам заявлять, что это будет саммит G6+1.