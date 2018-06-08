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Корабль с новой экспедицией состыковался с МКС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-09" с экипажем очередной экспедиции прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

В 16:01 по Москвке, в соответствии с планом, была произведена стыковка корабля "Союз МС-09" в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08" стартовала с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" в минувшую среду.

На борту корабля находятся командир экипажа космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Александр Герст.

Корабль летел к МКС по традиционной двухсуточной схеме, что было связано с баллистическими условиями.

"Схема для выведения корабля на орбиту имеет свои особенности. Каждый месяц для старта открывается очень мало подходящих баллистических "окон". Так получилось, что нам на станции надо быть на станции в начале июня. Нашлись подходящие "окна" только для двухсуточной схемы", - сообщил ранее журналистам Прокопьев.

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Теги: Союз МС-09, МКС, Союз-ФГ
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