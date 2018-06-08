Главные новости
В миреТрамп высказался за возвращение России в G8В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
В мире

В НАСА допустили участие иностранных астронавтов к полету вокруг Луны на корабле Orion

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) считает, что к полету вокруг Луны на создаваемом американском пилотируемом корабле Orion могут быть привлечены астронавты других стран, как и к реализации проекта строительства окололунной станции Deep Space Gateway.

"Сейчас миссия корабля Orion - это облет Луны и возвращение на Землю. На данный момент его стыковка с Международной космической станцией не планируется, но мы ожидаем также привлечения международных партнеров и их астронавтов для полета на этом корабле", - сказал заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Уильям Герстенмайер в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос, планирует ли НАСА пригласить к полёту на корабле Orion российского космонавта.

"Мы планируем работать вместе (с Россией) и по созданию окололунной станции Deep Space Gateway, а также по высадкам на Луну, очень много предстоит отработать деталей, но мы планируем работать в рамках международной команды", - сказал Герстенмайер.

Осенью 2017 года главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, первые модули которой могут быть выведены в 2024-2026 гг.

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии - Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 году", - заявил тогда журналистам возглавлявший "Роскосмос" Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии.

Участие в проекте могут принять Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По словам главы "Роскосмоса", участие в проекте стран БРИКС одобрено Россией и США.

"Была принята во внимание наша инициатива в расширении числа стран, которые смогут принять участие в обсуждении этого проекта. Определено, что в совместной работе над окололунной станцией примет Китай, Индия и другие страны БРИКС", - сказал Комаров.

В РоссииНовосибирские физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на ЛунуНовосибирские физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на ЛунуЧитать подробнее

По его словам, стороны в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц.

"Нашим вкладом в создание станции может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса", - сообщил "Роскосмоса".

Со своей стороны, директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что кроме шлюзового модуля, Россия может разработать для новой станции жилой модуль.

Комаров подчеркивал, что конкретный состав технологического, а также финансовых вкладов всех участников создания станции Deep Space Gateway страны-участницы проекта будут обсуждать на следующем этапе переговоров. В ходе них будут прорабатываться миссии на поверхности Луны и Марса. "Сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне", - уточнил глава "Роскосмоса".

Строительство станции может начаться в 2022 году. Ожидается, что для полетов к Луне могут быть использованы российская и американская сверхтяжелые ракеты, при этом последняя будет летать в том числе с пилотируемым кораблем Orion, который создается сейчас в США.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, РФ, НАСА, Deep Space Gateway, Orion, Роскосмос
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп высказался за возвращение России в G8Трамп высказался за возвращение России в G8
Президент США высказал свою точку зрения перед тем, как отправиться на саммит G7Подробнее
 В Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском ИдлибеВ Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском Идлибе
По данным ведомства, вчера в этой провинции шли бои между боевиками и оппозициейПодробнее
 На Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с МэйНа Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй
В офисе британского премьера уточнили, что двусторонние переговоры в рамках саммита G7 вообще не планировалисьПодробнее
 Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа
Эммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из ЕвропыПодробнее
СМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с Трампом
Вена готова взять на себя организацию саммита, пишет WSJПодробнее
 Помпео рассказал о личном обещании Ким Чен Ына отказаться от ядерной программыПомпео рассказал о личном обещании Ким Чен Ына отказаться от ядерной программы
Госсекретарь заявил, что США готовы обеспечить безопасность КНДР после денуклеаризацииПодробнее
 Эстонские СМИ узнали о запрете экс-президенту страны на въезд в РФЭстонские СМИ узнали о запрете экс-президенту страны на въезд в РФ
Ранее Тоомас Хендрик Ильвес заявлял, что "Россия может потерять Петербург, если нападет на Эстонию"Подробнее
 Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"
Ожидается получение разрешений от России и ДанииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп высказался за возвращение России в G8В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамВ РоссииГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейВ миреВ Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском ИдлибеВ миреНа Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй

"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии

"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологииВ российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за них Подробнее

В НАСА допустили участие иностранных астронавтов к полету вокруг Луны на корабле Orion

Козак обсудит с главами регионов РФ ситуацию на рынке нефтепродуктов

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь возник пожар

Ректор МГУ вступился за студента, разрисовавшего баннер с рекламой к ЧМ-2018

Итальянский премьер не исключил наложение вето на продление санкций против РФ

Минприроды предложило оборудовать лесовозы системой ГЛОНАСС

Медведев изучит идею передавать непроданные продукты на благотворительность

Использование дронов ограничат в Подмосковье на время ЧМ-2018

"Тоттенхэм" продлил контракт с форвардом сборной Англии Кейном

Туск назвал число участников формата G7 "счастливым"

В Минобороны РФ назвали "юмором одесситов" сообщение о перехвате украинским самолетом корабля ВМФ

Назван состав сборных России по биатлону на подготовку к сезону-2018/19

Россельхознадзор заподозрил Турцию в поставке в РФ яблок из "санкционных" стран

Умер артист Игорь Лях

Умер артист Игорь ЛяхАктеру, сыгравшему роль Лёньки в фильме "Любовь и голуби", было 55 лет Подробнее

Греф сообщил об обещании Мантурова подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров

Законодатели США попытаются сорвать соглашение с ZTE и выяснят связи Google с Huawei

РФ и КНР собрались развивать скоростную доставку поездами грузов e-commerce в ЕС

Матвиенко одобрила идею давать работникам выходной день для диспансеризации

Канадские власти оказались против присоединения России к G7

СКР попросил об аресте тверского министра Шафороста по делу о повреждении машины

Четыре человека погибли при спуске по реке Чорохи в высокогорной Аджарии

Греф заявил об отсутствии правовых механизмов передачи капитала Промсвязьбанку

Доминик Тим стал первым финалистом "Ролан Гаррос"

Главой набсовета Сбербанка стал Игнатьев

Корабль с новой экспедицией состыковался с МКС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru