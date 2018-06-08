Мюллер обвинил Манафорта и его российского партнера в препятствовании правосудию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в отношении Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, а также его российского бизнес-партнера Константина Килимника. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В сообщении отмечается, что спецпрокурор обвинил Манафорта и Килимника в препятствовании правосудию, а также в заговоре, направленном на то, чтобы помешать отправлению правосудия. Обвинения основаны на том, что ранее в этом году они вступали в контакт с двумя свидетелями по так называемому "российскому делу".

"Свидетели, которые сотрудничали с Манафортом, когда он представлял пророссийскую политическую партию на Украине, сообщили ФБР, что, по их мнению, Манафорт и Килимник пытались заставить их солгать в том, что касалось рода их деятельности", - говорится в сообщении агентства.

Ранее на этой неделе Мюллер, расследующий предположительное вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году, уже обвинил Манафорта в попытках оказания давления на свидетелей.

Манафорт, которого обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов, до суда находится под домашним арестом. С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивает на изменении ему меры пресечения.

Спецпрокурор Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.