Что случилось этой ночью: суббота, 9 июня

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Как России вернуться в "Большую восьмерку", взрыв в Хабаровском крае и жалобы сирийских беженцев

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ангела Меркель объявила, что должна сделать Россия, чтобы ее пригласили в "Большую семерку". Европейские страны договорились не возвращать Россию в сообщество самых влиятельных стран вопреки предложению Дональда Трампа.

- Взрыв произошел в одном из поселков Хабаровского края. Один человек погиб и два пострадали. Спасатели предположили, что это мог быть взрыв бытового газа, однако пострадавшая квартира не была газифицирована.

- Беженцы из лагеря "Эр-Рукбар" обратились к сирийским властям за помощью. Люди жалуются на нехватку еды. Лагерь "Эр-Рукбар" находится на территории Сирии, подконтрольной коалиции западных стран.

- Министерство обороны РФ подготовит поправки в закон, которые позволят молодым людям, признанным ограниченно годными к военной службе, повторно пройти медкомиссию.

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