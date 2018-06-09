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Талибы вслед за властями Афганистана объявили о временном прекращении огня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Афганское движение "Талибан" объявило о прекращении огня сроком на три дня в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, сообщает агентство Associated Press.

В заявлении, опубликованном талибами в субботу, говорится, что при этом боевики будут защищать себя в случае любого нападения на них во время прекращения огня. Также "Талибан" заявил, что иностранных сил режим прекращения огня не касается.

Талибы не уточняют, когда они начнут соблюдать перемирие. Агентство ЭФЭ отмечает, что, скорее всего, оно начнется 15 или 16 июня. Речь идет о первом подобном прекращении огня в Афганистане за 17 лет, подчеркивает агентство.

Ранее президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране. Объявленное им перемирие продлится с 12 июня по 19 июня.

Между тем телеканал 1TV со ссылкой на местные органы власти утверждает, что в ночь на субботу боевики "Талибана" убили более 20 полицейских на северо-востоке Афганистанах. "Талибы атаковали правительственные позиции на территории приграничного с Таджикистаном уезда Калайи-Зал", - сообщил телеканалу пресс-секретарь губернатора провинции Кундуз Нематуллах Темори.

По его словам, ответным огнем полицейских убиты восемь боевиков.

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Теги: Афганистан, Талибан
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