В Антарктиде пройдет гей-парад

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ЛГБТ-сообщество Мак-Мёрдо, крупнейшего поселения в Антарктиде, планирует провести в июне гей-парад, сообщается на сайте Lonely Planet.

Группа из десяти человек, проживающих в Мак-Мёрдо, исследовательском центре США неподалеку от ледника Росса, сделала фото с радужным флагом еще в апреле, так как в июне - месяце прайдов в Соединенных Штатах - в Антарктиде наступит полярная ночь.

В летние месяцы на станции работают до 900 и более человек, но на зиму осталось всего 133 человека, среди которых есть и представители секс-меньшинств.

Весной 2016 года представители некоммерческой правозащитной организации "Planting Peace" впервые прошли по дорогам Антарктиды с флагом ЛГБТ.